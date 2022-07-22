【企業盈警】巨濤海洋石油服務料中期盈轉虧蝕最多１﹒５億人民幣

《經濟通通訊社２２日專訊》巨濤海洋石油服務（０３３０３）公布，集團預期截至
２０２２年６月３０日止六個月錄得虧損約９０００萬至１﹒５億元（人民幣．下同），去年同
期錄得純利９８３０﹒１萬元。
虧損的原因主要是由於集團建造場地的工作量與去年上半年相比有較大幅減少；及集團附屬
珠海巨濤海洋石油服務有限公司虧損及預期產生資產減值損失。（ｃｗ）
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