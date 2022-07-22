【夜期時段】即月期指最新報２０６５６點，升３８點，高水４７點

《經濟通通訊社２２日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０６２６點，升８點，高水１７
點，最新報２０６５６點，升３８點，高水４７點，合約成交３５２張。
即月國指期貨在夜期時段開市報７１２７點，升１４點，高水２０點，最新報７１３１點，
升１８點，高水２４點，合約成交８０９張。
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