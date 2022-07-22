  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/07/2022 17:30

【夜期時段】即月期指最新報２０６５６點，升３８點，高水４７點

　　《經濟通通訊社２２日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０６２６點，升８點，高水１７
點，最新報２０６５６點，升３８點，高水４７點，合約成交３５２張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報７１２７點，升１４點，高水２０點，最新報７１３１點，
升１８點，高水２４點，合約成交８０９張。

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事22/07/2022
《神州經脈》外資連續五月減持中國債　A場悶跌滬綜指周彈逾1%
人氣文章財經熱話22/07/2022
傳中芯晶片技術取得突破　惟疑涉抄襲兼受制美國制裁欲升乏力
人氣文章香港政情22/07/2022
【香港政情】8名副局長及11名政助名單出爐　兩名政助升副局長
人氣文章財經熱話22/07/2022
【議息前瞻】鄧聲興料恒指下周穩守兩萬點以上　宜吼加息受惠股
人氣文章FOCUS22/07/2022
【FOCUS】加息半厘難救弱歐元　意大利或成火藥桶
人氣文章財經熱話22/07/2022
大股東減持套現逾10億　特步曾插近9%可趁機吸？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金