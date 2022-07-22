【新冠肺炎】本港新增４２７０宗確診，本地個案４０９０宗

《經濟通通訊社２２日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港新增

４２７０宗新冠肺炎確診，包括４０９０宗本地個案，當中１５２２宗核酸檢測陽性，２５６８

宗快測經覆檢陽性，另有１８０宗輸入案，包括７８宗在機場發現，９７宗在檢疫酒店，５宗離

開檢疫酒店後確診。



＊新增６宗死亡個案＊



醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務） 李立業表示，新增６宗死亡個案，１名７８歲男

前日（２０日）離世，另有１男４女昨日（２１日）離世，年齡介乎７２至９７歲，並非來自院

舍，１位打１針，２位打２針，２位打３針，１位沒有打針。

７２歲女患者已打兩針，有高血壓、糖尿病、冠心病等問題，家人快測陽性，為密切接觸者

，７月２１日在家中不醒人事送往博愛醫院，發現心臟休克，核酸檢測陽性ＣＴ值１３﹒６，急

救後不治；８９歲男患者已打兩針，有腎衰竭、腦退化等長期病，兒子快測陽性，７月７日送屯

門醫院，核酸檢測陽性ＣＴ值１４，處方特效藥後情況穩定，７月１３日轉院後炎症指數高，７

月１８日情況轉差；７８歲男已打１針，有高血壓、糖尿病，７月１４日因氣促送長洲醫院，快

測及核酸檢測陽性，ＣＴ值２０，後來轉送東區醫院，因心肌梗塞７月２０日離世。

７８歲女患者，沒有打針，有腎衰竭、中風，７月６日快測陽性送往東區醫院，有肺花，處

方特效藥後７月１４日出院，家居隔離，７月１５日不適，氣促送院，情況轉差昨日離世；９５

歲女患者，已打３針，有高血壓，冠心病，腦退化，因氣促入院，發現肺花，血壓高，７月２１

日離世。９７歲女病人有高血壓，曾發燒４日，７月２１日離世。（ｈｙ）

