【新冠肺炎】新增３間院舍爆疫，學校呈報４２２宗個案

《經濟通通訊社２２日專訊》本港新冠肺炎疫情持續。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張

竹君表示，新增３間院舍爆疫，涉東江安老院、鈞溢（山景）安老院、青和居護老院。

學校呈報４２２宗個案，來自３４０間學校，有８間學校部分班別需要停課，涉國際英文幼

稚園（雅息士道校舍）、保良局羅氏信託學校、香港西北扶輪社幼稚園、佛教慈敬學校等。

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