【聚焦人幣】人幣中間價升９８點子，報６﹒７５２２止步三連貶

《經濟通通訊社２２日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７５２２，

較上個交易日升９８點子，止步三連貶，暫時脫離逾兩個月低位，上個交易日報６﹒７６２０。

歐洲央行（ＥＣＢ）周四宣布加息，是１１年來首次，且加幅達５０個基點，令指標利率擺

脫負值至０％，加幅超出ＥＣＢ之前預告的２５基點。歐元漲至２周高位，兌美元升０﹒４６％

至１﹒０２７９。美匯指數紐約尾盤跌０﹒４５％，報１０６﹒５９，亦是２周低位。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒７５２２ －９８﹒００

１歐元╱人民幣 ６﹒８９９６ ＋１６６﹒００

１００日圓╱人民幣 ４﹒９２２６ ＋３８６﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８６０３ －１１﹒５０

１英鎊╱人民幣 ８﹒０９８３ ＋６３﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒６７５３ ＋２０３﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒２１５４ ＋６９﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒８５９０ ＋７０﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒９８８６ ＋３０４﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒２４３８ －３１﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６５９５ ＋１０﹒９０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒５４０３ ＋４８４２﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒５２４８ －１０８﹒００

１人民幣╱韓元 １９３﹒６０００ －６２﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

