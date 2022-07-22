【聚焦人幣】人幣中間價升９８點子，報６﹒７５２２止步三連貶

《經濟通通訊社２２日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７５２２，
較上個交易日升９８點子，止步三連貶，暫時脫離逾兩個月低位，上個交易日報６﹒７６２０。
歐洲央行（ＥＣＢ）周四宣布加息，是１１年來首次，且加幅達５０個基點，令指標利率擺
脫負值至０％，加幅超出ＥＣＢ之前預告的２５基點。歐元漲至２周高位，兌美元升０﹒４６％
至１﹒０２７９。美匯指數紐約尾盤跌０﹒４５％，報１０６﹒５９，亦是２周低位。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒７５２２ －９８﹒００
１歐元╱人民幣 ６﹒８９９６ ＋１６６﹒００
１００日圓╱人民幣 ４﹒９２２６ ＋３８６﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８６０３ －１１﹒５０
１英鎊╱人民幣 ８﹒０９８３ ＋６３﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒６７５３ ＋２０３﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒２１５４ ＋６９﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒８５９０ ＋７０﹒００
１瑞郎╱人民幣 ６﹒９８８６ ＋３０４﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒２４３８ －３１﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６５９５ ＋１０﹒９０
１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒５４０３ ＋４８４２﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒５２４８ －１０８﹒００
１人民幣╱韓元 １９３﹒６０００ －６２﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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