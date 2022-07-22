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22/07/2022 09:18

【聚焦人幣】人幣中間價升９８點子，報６﹒７５２２止步三連貶

　　《經濟通通訊社２２日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７５２２，
較上個交易日升９８點子，止步三連貶，暫時脫離逾兩個月低位，上個交易日報６﹒７６２０。
　　歐洲央行（ＥＣＢ）周四宣布加息，是１１年來首次，且加幅達５０個基點，令指標利率擺
脫負值至０％，加幅超出ＥＣＢ之前預告的２５基點。歐元漲至２周高位，兌美元升０﹒４６％
至１﹒０２７９。美匯指數紐約尾盤跌０﹒４５％，報１０６﹒５９，亦是２周低位。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒７５２２　　　－９８﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　６﹒８９９６　　＋１６６﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　４﹒９２２６　　＋３８６﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８６０３　　　－１１﹒５０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒０９８３　　　＋６３﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６７５３　　＋２０３﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２１５４　　　＋６９﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒８５９０　　　＋７０﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒９８８６　　＋３０４﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒２４３８　　　－３１﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５９５　　　＋１０﹒９０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　８﹒５４０３　＋４８４２﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒５２４８　　－１０８﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９３﹒６０００　　　－６２﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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