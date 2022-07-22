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22/07/2022 10:13

【新冠肺炎】全國昨新增陽性８８０宗，甘肅增近６００宗居首

　　《經濟通通訊社２２日專訊》內地新冠疫情持續，全國昨日新增本土確診及無症狀感染合計
８８０宗，較上日增加５４宗。國家衛健委公布，２１日報告新增病例１７５宗。其中境外輸入
病例６９宗，含１０宗由無症狀感染者轉為確診病例；本土病例１０６宗（甘肅５２宗，廣西
２１宗，廣東１０宗，安徽８宗，四川６宗，重慶５宗，上海３宗，江西１宗），含２１宗由無
症狀感染者轉為確診病宗。
　　全國昨日新增無症狀感染者８３６宗，本土７７４宗（甘肅５１７宗，廣西１３２宗，安徽
４４宗，河南２０宗，上海１５宗，廣東１３宗，四川１３宗，天津１０宗，江西４宗，雲南３
宗，吉林２宗，重慶１宗）。
　
＊蘭州三次通報提升高風險區達６７個＊
　
　　據甘肅省衛健委通報，昨日甘肅省新增確診病例５２宗，其中蘭州市５０宗。新增無症狀感
染者５１７宗，其中蘭州市２０１宗。甘肅重災區省會蘭州昨日三次通報，設置高風險區達６７
個。網傳蘭州２０日開始挨家挨戶地核酸檢測「敲門行動」，有上萬名醫護人員連夜去到１０多
個高風險區域。
　　甘肅本輪疫情始於７日位於蘭州市七里河區的甘肅省婦幼保健院新冠病毒核酸檢測１?１０
混檢中發現疑似陽性病例。此後，甘肅省９個市州的２１個縣市區已先後發現確診病例和無症狀
感染者。（ｃａ）

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