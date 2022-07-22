【內房困局】新城控股略升，獲批發行不逾６１﹒７２億人幣公司債

《經濟通通訊社２２日專訊》內房新城控股（滬：６０１１５５）獲得流動性支持。該公司

昨晚（２１日）公布，於近日收到中證監批復，同意公司向專業投資者公開發行面值總額不超過

６１﹒７２億元（人民幣．下同）公司債券的註冊申請，自同意註冊之日起２４個月內有效，公

司在有效期內可以分期發行公司債券。

新城控股盤初略漲，現升０﹒６％，報２０﹒７元。（ｗｌ）

