【ＦＯＣＵＳ】加息半厘難救弱歐元，意大利或成火藥桶

【ＦＯＣＵＳ】十年一輪迴。２０１２年放手一搏（Ｗｈａｔｅｖｅｒ ｉｔ

ｔａｋｅｓ）成功拯救歐元的「超級馬里奧（Ｍａｒｉｏ Ｄｒａｇｈｉ）」，最終未能復興意

大利，周四（２１日）正式掛印總理。同日，他在歐洲央行的繼任者拉加德

（Ｃｈｒｉｓｔｉｎｅ Ｌａｇａｒｄｅ）亦放手一搏，祭出１１年來首次加息，惟５０基點的

超預期加幅，提振歐元效果僅曇花一現，而意大利或成火藥桶。



＊多重逆風，加息周期難見＊



通脹怪獸窮追不捨，繼聯儲主席鮑威爾５月「未積極考慮加息７５點」遭打臉後，歐央６月

預告「打算７月加息２５點」的貨幣政策聲明，再淪信用破產－－憑藉啟動反碎片化的「傳導保

護工具（ＴＰＩ）」換取鴿派妥協，歐央最終宣布提高關鍵利率５０基點，一舉告別持續８年的

負存款利率，令市場大跌眼鏡。

上一次加息５０基點已是２０００年６月，換言之，今次動作為逾２２年最激進，較早時兌

美元觸及

平價的歐元聞聲急彈至１﹒０２７６，兩年期德債收益率一度企上０﹒７７％。

但拉加德直指歐央正面對多重逆風，包括歐元區經濟正步入急劇放緩、嚴重滯脹衝擊超出

控制範圍、意大利政治危機、俄羅斯能源供應可能中斷等，故利率進一步正常化進程不會提供

前瞻指引，而將採用逐次會議（ｍｅｅｔｉｎｇ－ｂｙ－ｍｅｅｔｉｎｇ）的利率決策方式。此

似暗示歐洲難見加息周期，甚至恐重蹈２０１１年４月「加息兩次後就減息」的覆輒，歐元掉頭

跌穿１﹒０２。



＊ＴＰＩ＝Ｔｏ Ｐｒｏｔｅｃｔ Ｉｔａｌｙ？＊



拉加德放手一搏，在聯儲下周宣布再加息７５基點前搶下「通脹鬥士」光環，但同時揭盅的

被戲稱為「Ｔｏ Ｐｒｏｔｅｃｔ Ｉｔａｌｙ」的ＴＰＩ工具，又盡顯其鴿派底色，以及意大

利這個歐洲第三大經

濟體風雨飄搖。

全稱為Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ的

ＴＰＩ工具，簡而言之，即是新的買債工具，

主要標的為剩餘期限１至１０年的公共部門證券，目標是對抗無端的

（ｕｎｗａｒｒａｎｔｅｄ）、無序的

（ｄｉｓｏｒｄｅｒｌｙ）市場調整。或許是為了釋除公眾對「一邊加息、一邊泵水」的疑慮，

歐央對ＴＰＩ

設下重重門檻，包括相關政府需遵守歐盟財政規則、沒有嚴重的宏觀經濟失衡等。意大利與德

國十年期國債的風險利差不降反升，擴大至２３０個基點。

就在加息和ＴＰＩ揭盅的當天，雄心勃勃想復興意大利經濟的德拉吉，因遭聯合政府盟友杯

葛

而黯然辭任總理。預料９月２５日舉行的提前大選，或由極右翼「意大利兄弟會」勝出，而該黨

的

女領袖Ｇｉｏｒｇｉａ Ｍｅｌｏｎｉ被視作「意大利的勒龐」，主張將意大利法律置於歐洲法

律之上。

更令歐盟頭痛的，或許是意大利這個第三的經濟體的人口趨勢，研究顯示，該國１５－６４

歲的

勞動人口到２０２５年的負增長程度將更甚日本。

