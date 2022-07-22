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22/07/2022 09:05

【新冠肺炎】完成居家隔離者可自行剪掉電子手環，政府不另行通知

　　《經濟通通訊社２２日專訊》政府表示，新冠病毒確診者完成居家隔離後，可以自行剪掉電
子手環及刪除手機內「居安抗疫」流動應用程式，政府不會另行通知。有傳染病專家認為，政府
向確診者派發電子手環時，應清楚列明完成隔離期計算方式，方便市民。
　　政府發言人說，上星期起要求確診人士於居家隔離期間必須戴上電子手環，以確保他們遵從
法例的隔離要求，沒有離開其居家的範圍，從而進一步減低出現社區傳播的機會。
　　根據現行規定，檢測陽性市民要在收到陽性檢測結果的翌日起計居家隔離１４日，若確診者
已接種至少兩劑疫苗，在居家隔離的第六及第七天連續兩天快測呈陰性，即可提早完成隔離，否
則要繼續隔離及每天快測，直至連續兩天都陰性方可完成居家隔離。
　
＊專家倡隔離令完結後，再多做一次核酸檢測＊
　
　　政府指，相關人士按規定完成隔離後，可以自行剪掉電子手環及刪除「居安抗疫」手機流動
應用程式，政府不會另行通知，當局重申，若非指定情況下剪斷電子手環或刪除應用程式，會被
視為違反隔離令，最高可被罰款１００００元及監禁六個月。
　　醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷認為，當局派發電子手環時，應清楚列明完成隔離
期計算方式，以免有市民計算時出現困難。曾祈殷又建議政府可要求確診者在隔離令完結後，再
多做一次核酸檢測，確保相關人士進入社區時已徹底康復，不再具傳染力。（ｃｌ）

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