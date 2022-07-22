【新冠肺炎】下周三起院舍職員須每周一次核檢，訪客探訪安排收緊

《經濟通通訊社２２日專訊》政府收緊對安老及殘疾人士院舍防疫要求，院舍員工下星期三

（２７日）起，核酸檢測將由每兩周一檢，加密至每周一檢；到下月底，訪客需要打齊３針，並

持有４８小時內核酸檢測陰性證明。



＊業界：年長探訪者會有難度＊



安老院舍經營者、安老事務委員會委員李輝在一個電台節目表示，政府日前已向業界，講述

這兩項新措施的安排。對於探訪人士要持有探訪前４８小時內核酸檢測陰性證明，李輝預料對年

長探訪者會有難度，原因是他們的探訪大多較為頻密，做核酸檢測要去社區檢測中心或檢測站進

行，長者一般不熟識網上預約，相信對家屬或探訪者來說，對新措施的反應會較大。他又指，全

港有１０００間院舍，涉及４萬多名從業員，期望政府加密核酸次數後，能安排檢測中心人員上

門為職員採樣，減輕院舍的人手壓力。

社署表示，政府將安排指定檢測承辦商，為院舍員工提供核酸檢測套裝，讓他們自行採樣，

並會於指定日期到院舍收回樣本。員工亦可到社區檢測中心，或流動採樣站進行免費核酸檢測。

至於員工每天上班前進行快測的要求不變。



＊李國棟：視乎疫情發展，不排除再收緊員工核酸檢測次數＊



候任安老事務委員會主席李國棟指，要求安老院舍員工，由每兩周一次核酸檢測，加密到每

一周一次，是要在院舍建立保護屏障，防止疫情擴散到不可控制階段，未來會視乎疫情發展，考

慮是否再收緊員工核酸檢測次數。李國棟指，現時已有９成３院友接種一針，超過８成接種２針

，會繼續鼓勵院友打針，但不考慮強制執行。（ｃｗ）

