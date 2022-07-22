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22/07/2022 10:13

【新冠肺炎】梁子超料兩周後確診過萬宗，促做好病床及人手安排

　　《經濟通通訊社２２日專訊》本港確診個案升破４０００宗，呼吸系統科專科醫生梁子超今
早在電台節目上表示，近來確診個案多，當局的追蹤、防控工作有些吃力，或令疫情持續反彈，
現時變異病毒在社區擴散，估計兩星期後確診個案有機會達五位數字。他認為，除了醫院病床等
設施要做好準備，亦要留意人手問題，包括醫護人員的人手分配及社區人力資源如何動用等。
　　梁子超稱，要留意的是變異病毒株，包括ＢＡ﹒４或ＢＡ﹒５已開始在社區擴散，雖然現時
這些病毒株佔整體個案數目只有大約１２０宗，但按目前增長速度，這些變異病毒株可能在５－
１０個星期內，已追上現在流行的新冠病毒，屆時整體確診個案便有機會增至５位數字。
　
＊院舍員工加密核測也不能取代每天快測＊
　
　　對於當局收緊院舍防疫要求，梁子超相信對防止院舍爆發疫情會有幫助，但幫助不會特別大
，因為現時流行的新冠病毒潛伏期很短，檢測結果可以於短時間內由陰性轉為陽性，即使員工加
密核酸檢測，亦不能取代每天快速抗原測試，訪客即使持有４８小時核酸檢測陰性證明，到院舍
前應先進行快測，會較為安全。
　　對於當局會安排檢測承辦商為院舍提供核酸檢測套裝，讓員工自行採樣。梁子超說，最重要
是當局安排每天盡快收回樣本做化驗，以便盡快得出結果。（ｃｌ）
　
　

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