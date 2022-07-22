【北水炒Ｄ乜】淨流入１８﹒３億人幣，買騰訊沽理想

《經濟通通訊社２２日專訊》昨日（２１日）恒指低開７８點，報２０８１１點。最高跌
６２點報２０８２７點，最低跌３６２點報２０５２７點。恒指收報２０５７４點，跌３１５點
或１﹒５１％。
按額度計算，北水全日淨流入１８﹒３億元人民幣，減少１１﹒２％。北水淨買入最多的個
股依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、快手（０１０２４）；淨賣出最多的
依次是理想汽車（０２０１５）、協鑫科技（０３８００）、中國移動（００９４１）。
主板成交１０１６﹒３９億元增加１３﹒８％。其中港股通成交１９５﹒４億元，佔總成交
１９﹒２％。
＊騰訊與「如祺出行」合作＊
近日，在微信九宮格內的「出行服務」中，正測試全新的打車功能，相比此前騰訊在廣東地
區與「如祺出行」的合作，在此次的升級功能中，會接入更多的打車服務商，能夠打車的城市也
進一步增加，用戶可以通過該功能進行線上叫車服務。
內地引述知情人士透露，該功能還處於灰測階段，依托微信生態，開放性接入合規的出行服
務商，與出行服務商一道為用戶提供聚合出行服務，並非騰訊親自做打車服務。
騰訊控股跌１﹒３６％報３３４元，北水淨買入５﹒２億元；美團跌２﹒２１％報
１９０﹒４元，北水淨買入１﹒７億元；快手升１﹒２３％報８２﹒４元，北水淨買入１﹒１億
元。
理想汽車跌１﹒７６％報１３９﹒２元，北水淨賣出１﹒８億元；協鑫科技跌３﹒０３％報
３﹒５２元，北水淨賣出１﹒３億元；中國移動跌０﹒８９％報５０﹒０５元，北水淨賣出
８７００萬元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） ５﹒１７
美團 （０３６９０） １﹒７０
快手 （０１０２４） １﹒０５
碧桂園服務 （０６０９８） ０﹒４９
中國神華 （０１０８８） ０﹒４８
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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理想汽車 （０２０１５） －１﹒７５
協鑫科技 （０３８００） －１﹒３３
中國移動 （００９４１） －０﹒８７
中國海洋石油 （００８８３） －０﹒６８
寶新金融 （０１２８２） －０﹒１４
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