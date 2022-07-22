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22/07/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入１８﹒３億人幣，買騰訊沽理想

　　《經濟通通訊社２２日專訊》昨日（２１日）恒指低開７８點，報２０８１１點。最高跌
６２點報２０８２７點，最低跌３６２點報２０５２７點。恒指收報２０５７４點，跌３１５點
或１﹒５１％。
　　按額度計算，北水全日淨流入１８﹒３億元人民幣，減少１１﹒２％。北水淨買入最多的個
股依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、快手（０１０２４）；淨賣出最多的
依次是理想汽車（０２０１５）、協鑫科技（０３８００）、中國移動（００９４１）。
　　主板成交１０１６﹒３９億元增加１３﹒８％。其中港股通成交１９５﹒４億元，佔總成交
１９﹒２％。
　
＊騰訊與「如祺出行」合作＊
　
　　近日，在微信九宮格內的「出行服務」中，正測試全新的打車功能，相比此前騰訊在廣東地
區與「如祺出行」的合作，在此次的升級功能中，會接入更多的打車服務商，能夠打車的城市也
進一步增加，用戶可以通過該功能進行線上叫車服務。
　　內地引述知情人士透露，該功能還處於灰測階段，依托微信生態，開放性接入合規的出行服
務商，與出行服務商一道為用戶提供聚合出行服務，並非騰訊親自做打車服務。
　　騰訊控股跌１﹒３６％報３３４元，北水淨買入５﹒２億元；美團跌２﹒２１％報
１９０﹒４元，北水淨買入１﹒７億元；快手升１﹒２３％報８２﹒４元，北水淨買入１﹒１億
元。
　　理想汽車跌１﹒７６％報１３９﹒２元，北水淨賣出１﹒８億元；協鑫科技跌３﹒０３％報
３﹒５２元，北水淨賣出１﹒３億元；中國移動跌０﹒８９％報５０﹒０５元，北水淨賣出
８７００萬元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　（００７００）　　　　　　５﹒１７
　　美團　　　　（０３６９０）　　　　　　１﹒７０
　　快手　　　　（０１０２４）　　　　　　１﹒０５
　　碧桂園服務　（０６０９８）　　　　　　０﹒４９
　　中國神華　　（０１０８８）　　　　　　０﹒４８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　理想汽車　　　（０２０１５）　　　　　－１﹒７５
　　協鑫科技　　　（０３８００）　　　　　－１﹒３３
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　－０﹒８７
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　－０﹒６８
　　寶新金融　　　（０１２８２）　　　　　－０﹒１４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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