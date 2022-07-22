【北水炒Ｄ乜】淨流入１８﹒３億人幣，買騰訊沽理想

《經濟通通訊社２２日專訊》昨日（２１日）恒指低開７８點，報２０８１１點。最高跌

６２點報２０８２７點，最低跌３６２點報２０５２７點。恒指收報２０５７４點，跌３１５點

或１﹒５１％。

按額度計算，北水全日淨流入１８﹒３億元人民幣，減少１１﹒２％。北水淨買入最多的個

股依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、快手（０１０２４）；淨賣出最多的

依次是理想汽車（０２０１５）、協鑫科技（０３８００）、中國移動（００９４１）。

主板成交１０１６﹒３９億元增加１３﹒８％。其中港股通成交１９５﹒４億元，佔總成交

１９﹒２％。



＊騰訊與「如祺出行」合作＊



近日，在微信九宮格內的「出行服務」中，正測試全新的打車功能，相比此前騰訊在廣東地

區與「如祺出行」的合作，在此次的升級功能中，會接入更多的打車服務商，能夠打車的城市也

進一步增加，用戶可以通過該功能進行線上叫車服務。

內地引述知情人士透露，該功能還處於灰測階段，依托微信生態，開放性接入合規的出行服

務商，與出行服務商一道為用戶提供聚合出行服務，並非騰訊親自做打車服務。

騰訊控股跌１﹒３６％報３３４元，北水淨買入５﹒２億元；美團跌２﹒２１％報

１９０﹒４元，北水淨買入１﹒７億元；快手升１﹒２３％報８２﹒４元，北水淨買入１﹒１億

元。

理想汽車跌１﹒７６％報１３９﹒２元，北水淨賣出１﹒８億元；協鑫科技跌３﹒０３％報

３﹒５２元，北水淨賣出１﹒３億元；中國移動跌０﹒８９％報５０﹒０５元，北水淨賣出

８７００萬元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） ５﹒１７

美團 （０３６９０） １﹒７０

快手 （０１０２４） １﹒０５

碧桂園服務 （０６０９８） ０﹒４９

中國神華 （０１０８８） ０﹒４８

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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理想汽車 （０２０１５） －１﹒７５

協鑫科技 （０３８００） －１﹒３３

中國移動 （００９４１） －０﹒８７

中國海洋石油 （００８８３） －０﹒６８

寶新金融 （０１２８２） －０﹒１４

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