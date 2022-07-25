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25/07/2022 09:55

【國際要聞】泰總理在不信任投票過關，掃除經濟政策不明朗因素

　　《經濟通通訊社２５日專訊》泰國總理帕拉育上周六（２３日）在反對派發起的第４次國會
不信任動議中過關。分析指，這將掃除帕拉育內閣擬訂經濟政策的不明朗因素，使得旨在振興疫
後經濟的２０２３年度財政預算案可望順利通過。
　　不信任動議針對６８歲的帕拉育及其１０名閣員，被視為其在明年大選前的重大考驗。帕拉
育內閣最終以２５６張信任票對２０６張不信任票過關，任職至明年３月任期結束。（ｊｆ）

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