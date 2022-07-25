【虛幣世界】加密貨幣跌幅顯著，比特幣受制於２３０００美元

《經濟通通訊社２５日專訊》上周五美股回吐，科技股跌幅顯著，ＳＮＡＰ業績大幅下挫，
令股價暴跌。而加密貨幣市場跌幅同樣顯著，其中比特幣受制於２３０００美元水平，惟有分析
指出，加密貨幣在過去的３０日內，已經與傳統股票市場開始脫鈎，過往加密貨幣與標普５００
的９０天相關性為０﹒９６，目前已經下降至０﹒７８，雖然０﹒７８仍表示有密切關係，但下
跌亦開始表明這兩個市場更加開始獨立地進行。
據《經濟通》數據顯示，比特幣現報２２３４８﹒８８元（美元．下同），跌１﹒０１％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１５６１﹒３８元，跌２﹒２７％；艾達幣報
０﹒５０２２元，跌１﹒９１％；瑞波幣報０﹒３５４８元，跌１﹒０３％。（ｕｌ）
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