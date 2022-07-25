【新冠肺炎】上海楊浦中風險區再進行７天封閉管理

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２５日上海專電》上海楊浦區宣布，區內涉及中風險的區域

將實施７天封閉管理。封閉期間，所有人員足不出小區、錯峰取物、避免集聚，車輛只進不出，

沿線公交線路採取「跳站」的方式過經通行。本次管控起始時間由７月２４日１５時起，交通臨

時管控措施自７月２５日上午開始實施。封閉管控期間，上述區域所在街道轄區範圍內的餐飲等

單位禁止堂食和聚集。

