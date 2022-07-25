【北水炒Ｄ乜】淨流入１３億人幣，買協鑫沽小鵬

《經濟通通訊社２５日專訊》今日恒指低開９２點，報２０５１６點。最高跌１４點報
２０５９５點，最低跌２５５點報２０３５３點。恒指收報２０５６２點，跌４６點或
０﹒２２％。
按額度計算，北水全日淨流入１３億元人民幣，減少１９﹒９％。北水淨買入最多的個股依
次是協鑫科技（０３８００）、騰訊控股（００７００）、中國電力（０２３８０）；淨賣出最
多的依次是小鵬汽車（０９８６８）、香港交易所（００３８８）、舜宇光學科技
（０２３８２）。
主板成交８９３﹒６９億元增加５％。其中港股通成交２０８﹒５億元，佔總成交
２３﹒３％。
＊協鑫兩間附屬顆粒硅項目已投產＊
協鑫科技（０３８００）公布，兩間附屬公司的顆粒硅項目已投產，合共設計產能１３萬噸
。
該集團指，間接附屬公司樂山協鑫新能源科技已在昨日正式投產，產出符合單晶用料需求的
顆粒硅產品，項目設計產能１０萬噸。同時，該集團全資附屬公司江蘇中能硅業科技發展新增３
萬噸顆粒硅項目已於６月１６日投產。
協鑫科技跌１﹒９７％報３﹒４８元，北水淨買入３﹒５億元；騰訊控股跌１﹒６９％報
３２６﹒４元，北水淨買入２﹒６億元；中國電力跌１﹒３３％報４﹒４６元，北水淨買入
１﹒６億元。
小鵬汽車跌６﹒３％報９６﹒７元，北水淨賣出２﹒６億元；香港交易所升１﹒１９％報
３５５﹒８元，北水淨賣出２﹒５億元；舜宇光學科技跌２﹒９８％報１０７﹒４元，北水淨賣
出１﹒８億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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協鑫科技 （０３８００） ３﹒４６
騰訊控股 （００７００） ２﹒５７
中國電力 （０２３８０） １﹒６４
理想汽車 （０２０１５） ０﹒３９
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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小鵬汽車 （０９８６８） －２﹒６３
香港交易所 （００３８８） －２﹒５３
舜宇光學科技 （０２３８２） －１﹒８０
吉利汽車 （００１７５） －１﹒６６
中國移動 （００９４１） －１﹒４４
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