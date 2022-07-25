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25/07/2022 10:14

【內房困局】據報中國擬設立房地產基金，為房企提供支持

　　《經濟通通訊社２５日專訊》據ＲＥＤＤ報道，中國國務院上周批准了設立房地產基金的計
劃，將用於支持１２家出險房企和部分地方政府新近選定的其他房企。
　　該基金首期將從中國建設銀行獲得５００億元（人民幣．下同）資金和中國央行３００億元
人民幣的再貸款額度，基金規模最高可達２０００億元至３０００億元。（ｂｉ）

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