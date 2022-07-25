【內房困局】據報中國擬設立房地產基金，為房企提供支持

《經濟通通訊社２５日專訊》據ＲＥＤＤ報道，中國國務院上周批准了設立房地產基金的計
劃，將用於支持１２家出險房企和部分地方政府新近選定的其他房企。
該基金首期將從中國建設銀行獲得５００億元（人民幣．下同）資金和中國央行３００億元
人民幣的再貸款額度，基金規模最高可達２０００億元至３０００億元。（ｂｉ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
|開市Good Morning25/07/2022
溫傑：傳概股分類對紓緩中美審計爭議作用微 科技股首選美團
|財經熱話25/07/2022
【陶觀天下】歐央行進取加息 美聯儲探索拐點
|財經熱話25/07/2022
【虛幣世界】加密貨幣跌幅顯著，比特幣受制於23000美元
|中國故事22/07/2022
《神州經脈》外資連續五月減持中國債 A場悶跌滬綜指周彈逾1%
|財經熱話22/07/2022
傳中芯晶片技術取得突破 惟疑涉抄襲兼受制美國制裁欲升乏力
|香港政情22/07/2022
【香港政情】8名副局長及11名政助名單出爐 兩名政助升副局長
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰