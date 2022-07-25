【新冠肺炎】澳門新增４宗陽性個案，皆管控發現

《經濟通通訊社２５日專訊》澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，澳門昨（２４）日

２４小時內新增陽性個案包括：紅碼區和醫學觀察酒店４宗，屬於管控中發現；密切接觸者０宗

、全民核酸及重點人群發現的陽性０宗、其他人群０宗；自６月１８日起累計共１８１４宗。

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