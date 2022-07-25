  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/07/2022 17:29

【夜期時段】即月期指最新報２０６２０點，升５９點，高水５７點

　　《經濟通通訊社２５日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０５９２點，升３１點，高水
２９點，最新報２０６２０點，升５９點，高水５７點，合約成交６８９張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報７０９７點，升２３點，高水２０點，最新報７０９５點，
升２１點，高水１８點，合約成交２３３４張。

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事25/07/2022
《神州經脈》傳設數千億房產基金　證監否認分類中概　滬指三連跌
人氣文章財經熱話25/07/2022
傳內地擬以數據敏感度分類避美全退市　惟中概股普跌蔚小理跌逾半成阿里失紅底
人氣文章專訪25/07/2022
【專訪】陶冬：德拉吉去職留下一地雞毛（有片）
人氣文章財經熱話25/07/2022
恒大債務重組見進展兼中央再發聲力撐　內房反彈龍湖碧桂園飆半成
人氣文章財經熱話25/07/2022
《午市前瞻》專家料恒指跌穿兩萬機會高 內房只屬反彈不宜撈底
人氣文章中國故事25/07/2022
【上海特寫】疫情衝擊消費　上海商場空置率升　短期仍承壓
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金