【夜期時段】即月期指最新報２０６２０點，升５９點，高水５７點

《經濟通通訊社２５日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０５９２點，升３１點，高水

２９點，最新報２０６２０點，升５９點，高水５７點，合約成交６８９張。

即月國指期貨在夜期時段開市報７０９７點，升２３點，高水２０點，最新報７０９５點，

升２１點，高水１８點，合約成交２３３４張。

