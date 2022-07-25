【夜期時段】即月期指最新報２０６２０點，升５９點，高水５７點

《經濟通通訊社２５日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０５９２點，升３１點，高水
２９點，最新報２０６２０點，升５９點，高水５７點，合約成交６８９張。
即月國指期貨在夜期時段開市報７０９７點，升２３點，高水２０點，最新報７０９５點，
升２１點，高水１８點，合約成交２３３４張。
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