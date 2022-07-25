【ＥＴＦ】惠理ＥＭＱＱ（３０３０）首掛，入場費逾１５００元

《經濟通通訊社２５日專訊》惠理集團（００８０６）及ＥＭＱＱ Ｇｌｏｂａｌ ＬＬＣ
攜手打造的惠理ＥＭＱＱ新興市場網絡與電商ＥＴＦ（０３０３０）今天於港交所正式上巿。
ＶＰＥＭＱＱ ＥＴＦ是香港巿場首項聚焦環球新興市場的主題ＥＴＦ，基金覆蓋全球逾百家新
興市場的互聯網和電子商務公司。
惠理行政總裁黃慧敏表示，集團與美國的ＥＭＱＱ Ｇｌｏｂａｌ合作建立ＶＰＥＭＱＱ
ＥＴＦ，以拓寬創新產品的選擇。這ＥＴＦ主要投資於包括中國在內的新興市場中領先的互聯網
和電子商務公司，為有意參與這領域的投資者提供良好的投資配置效益。
首１０大ＥＭＱＱ指數成分股包括阿里巴巴（０９９８８）、騰訊（００７００） 及京東
（０９６１８）、印度的Ｒｅｌｉａｎｃｅ Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ、美團（０３６９０）、拼
多多、騰訊大股東Ｐｒｏｓｕｓ、網易（０９９９９）、百度（０９８８８） 及冬海集團
（ＳＥＡ）。
該ＥＴＦ的每手買賣股數為２００股，全年經常性開支比率為１﹒４９％。ＥＴＦ的發行價
為每股７﹒８元，入場費逾１５００元。（ｂｉ）
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