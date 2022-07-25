【新冠肺炎】本港新增４１３０宗確診個案，本地個案３９０６宗

《經濟通通訊社２５日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港新增

４１３０宗新冠肺炎確診個案，包括３９０６宗本地個案，當中１４４９宗核酸檢測陽性，

２４５７宗快測經覆檢陽性，另有２２４宗輸入個案，包括１２９宗在機場發現，７７宗在檢疫

酒店發現，１８宗離開檢疫酒店後確診。

張竹君表示，確診個案來自３９個地方，６個地方多於１０宗個案，４４宗來自英國，２２

宗來自美國，２１宗來自泰國，１６宗來自澳洲，１２宗來自菲律賓。



＊新增３宗死亡個案＊



醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏表示，新增３宗死亡個案，涉１男２

女，年齡介乎７１至９６歲，當中２位來自院舍。９６歲女患者，沒有打針，本身有糖取病、腦

退化、血壓高，在亞博館檢疫，９月１７日快測陽性，肺有惡化跡象，當局處方口服藥，延至昨

日不治；８５歲女與家人同住，沒有打針，有糖取病、血壓高、心臟病、腦退化，懷疑肺腫瘤轉

移，腎石引致尿道炎送院，手術後發現確診，情況惡化不治；７１歲男患者有柏金遜症、慢性腎

病、尿道炎、曾跌倒、抽筋，情況惡化昨日不治。



＊新增６間院舍爆疫＊



張竹君表示，新增６間院舍爆疫，分別來自３間安老院舍及３間殘疾院舍，基督教家庭

服務中心安愉宿舍，有１名院友確診，２名同房院友要檢疫；保良局樂安居暨耆盛長者日間護理

中心，１名院友確診，４名院友要檢疫；愷悅弱智人士之家，４人確診，同層其他人要檢疫；保

良局鄭翼之中心，１名院友確診，９院友要檢疫；伸手助人協會匯豐銀行基金樂富護老院，１院

友確診，１１名院友要檢疫；保良局蕭明紀念護老院，１院友確診，１名同住人士要檢疫。

（ｈｙ）

