  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/07/2022 16:40

【新冠肺炎】本港新增４１３０宗確診個案，本地個案３９０６宗

　　《經濟通通訊社２５日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港新增
４１３０宗新冠肺炎確診個案，包括３９０６宗本地個案，當中１４４９宗核酸檢測陽性，
２４５７宗快測經覆檢陽性，另有２２４宗輸入個案，包括１２９宗在機場發現，７７宗在檢疫
酒店發現，１８宗離開檢疫酒店後確診。
　　張竹君表示，確診個案來自３９個地方，６個地方多於１０宗個案，４４宗來自英國，２２
宗來自美國，２１宗來自泰國，１６宗來自澳洲，１２宗來自菲律賓。
　
＊新增３宗死亡個案＊
　
　　醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏表示，新增３宗死亡個案，涉１男２
女，年齡介乎７１至９６歲，當中２位來自院舍。９６歲女患者，沒有打針，本身有糖取病、腦
退化、血壓高，在亞博館檢疫，９月１７日快測陽性，肺有惡化跡象，當局處方口服藥，延至昨
日不治；８５歲女與家人同住，沒有打針，有糖取病、血壓高、心臟病、腦退化，懷疑肺腫瘤轉
移，腎石引致尿道炎送院，手術後發現確診，情況惡化不治；７１歲男患者有柏金遜症、慢性腎
病、尿道炎、曾跌倒、抽筋，情況惡化昨日不治。
　
＊新增６間院舍爆疫＊
　
　　　　張竹君表示，新增６間院舍爆疫，分別來自３間安老院舍及３間殘疾院舍，基督教家庭
服務中心安愉宿舍，有１名院友確診，２名同房院友要檢疫；保良局樂安居暨耆盛長者日間護理
中心，１名院友確診，４名院友要檢疫；愷悅弱智人士之家，４人確診，同層其他人要檢疫；保
良局鄭翼之中心，１名院友確診，９院友要檢疫；伸手助人協會匯豐銀行基金樂富護老院，１院
友確診，１１名院友要檢疫；保良局蕭明紀念護老院，１院友確診，１名同住人士要檢疫。
（ｈｙ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事25/07/2022
《神州經脈》傳設數千億房產基金　證監否認分類中概　滬指三連跌
人氣文章財經熱話25/07/2022
傳內地擬以數據敏感度分類避美全退市　惟中概股普跌蔚小理跌逾半成阿里失紅底
人氣文章專訪25/07/2022
【專訪】陶冬：德拉吉去職留下一地雞毛（有片）
人氣文章財經熱話25/07/2022
恒大債務重組見進展兼中央再發聲力撐　內房反彈龍湖碧桂園飆半成
人氣文章財經熱話25/07/2022
《午市前瞻》專家料恒指跌穿兩萬機會高 內房只屬反彈不宜撈底
人氣文章中國故事25/07/2022
【上海特寫】疫情衝擊消費　上海商場空置率升　短期仍承壓
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金