【新冠疫苗】衛健委：現職黨和國家領導人已完成國產新冠疫苗接種

《經濟通通訊社２５日專訊》國家衛生健康委副主任曾益新２３日在國務院聯防聯控機制新

聞發布會上表示，國家現職黨和國家領導人，都已完成接種國產新冠疫苗，充分說明領導人對疫

情防控工作的高度重視、對生產的新冠疫苗高度信任。

曾益新指，包括土耳其、塞爾維亞、柬埔寨、菲律賓、阿聯酋、沙特、約旦、印度尼西亞、

秘魯、智利等在內的３０多個國家的領導人也接種了中國國產疫苗，說明國產疫苗得到國際社會

廣泛認可。

中華預防醫學會常務副會長兼秘書長馮子健在發布會上表示，多項研究結果顯示，現有疫苗

預防重症和死亡的效果，仍保持較高水準，內地疫苗對Ｏｍｉｃｒｏｎ變異病毒株引起的重症及

死亡，仍然具有良好的保護效果。



＊專家稱接種新冠疫苗不會引發白血病和糖尿病＊



針對近期內地有疫苗接種者及家屬質疑，新冠疫苗接種後增加患白血病和糖尿病的風險，解

放軍總醫院第五醫學中心感染病醫學部主任王福生在同場發布會上表示，接種新冠疫苗不會引起

白血病和糖尿病的發生，也不會像有些網絡信息所說的影響人體遺傳發育、導致腫瘤轉移擴散、

引起抗體依賴性增強現象，稱相關傳聞都是「網絡上不負責任的錯誤言論」。（ｄｗ）

