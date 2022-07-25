【新冠肺炎】全國昨新增陽性６８０宗，甘肅增逾３００宗居首

《經濟通通訊社２５日專訊》內地新冠疫情持續，連續９日新增逾５００宗個案。全國昨日

（２４日）新增本土確診及無症狀感染合計６８０宗。國家衛健委公布，２４日新增確診病例

１５０宗。其中境外輸入病例４９宗；本土病例１０１宗（四川３４宗，甘肅２４宗，廣西２２

宗，廣東１１宗，上海３宗，安徽２宗，山東２宗，河南２宗，北京１宗），含３９宗由無症狀

感染者轉為確診病例。無新增死亡或疑似病例。

昨日新增無症狀感染者６５０宗，其中境外輸入７１宗，本土５７９宗（甘肅２８４宗，廣

西２１０宗，上海１５宗，河南１３宗，廣東１３宗，山東１１宗，四川１１宗，雲南９宗，天

津４宗，安徽３宗，江西３宗，江蘇１宗，重慶１宗，新疆１宗）。

甘肅省昨日新增病例３０８，其中２４宗確診，蘭州市佔１９宗，無症狀感染者２８４宗，

其中蘭州市１００宗、臨夏州１２５宗、甘南州５８宗、蘭州新區１宗。以上確診病例和無症狀

感染者中，有９宗從社會面篩查發現。



＊衛健委：防控情勢嚴峻複雜＊



國家衛健委２３日表示，近期中國本土疫情呈現多點散發、多地頻發的態勢，部分地區疫情

外溢仍未完全阻斷，防控形勢嚴峻複雜。目前仍有４０％逾８０歲老年族群，約１４００萬人沒

有完成全程疫苗接種，另有約６２％老年人群沒有完成加強免疫接種，指一旦受感染，死亡風險

很高。

另外，衛健委補充，國家現職黨和國家領導人，都已完成接種國產新冠疫苗，充分說明領導

人對疫情防控工作的高度重視、對生產的新冠疫苗高度信任。（ｃａ）

