【大國博弈】據報北京私下嚴厲警告美方，或軍事回應佩洛西訪台

《經濟通通訊社２５日專訊》據英國《金融時報》報道，北京針對美國眾議院議長佩洛西可

能下月訪問台灣，私下向拜登政府發出嚴厲警告，暗示可能作出軍事回應。

報道引述知情人士說，北京這次警告的措辭比過往顯著強烈，沒有明言會採取哪些回應措施

，解放軍可能會試圖阻止佩洛西的專機降落台灣，或出動戰機攔截美國軍機。而華盛頓方面，白

宮正評估北京的威脅是認真，還是採取「邊緣策略」試圖透過施壓，迫使佩洛西放棄訪台。

報道又說，白宮國家安全顧問沙利文及其他國家安全委員會高層成員都反對佩洛西訪台，原

因是可能加劇台海緊張局勢。

總統拜登日前回應佩洛西計劃訪問台灣時說，軍方認為現在到訪台灣，不是一個好主意。白

宮則稱訪問尚未最終確定。

在北京，外交部早前連續兩天作出回應，表明要求美方不得安排佩洛西訪台，以實際行動履

行不支持台獨的承諾，由此造成的一切後果必須完全由美方負責，並警告，如果美方一意孤行，

中方必將採取有力措施堅決應對和反制，中方說到做到。



＊解放軍戰機逼近東沙＊



北京加強在台海的軍力展示。台灣軍方７月２２日發布空情動態稱，當天解放軍出動６架次

軍機進入其防空識別區，數量為一周來最多。

台灣軍方發布的活動示意圖顯示，其中４架次殲－１６戰鬥機和１架次空警－５００預警機

一度從東北方向逼近台灣控制的東沙島。當天出動的還包括１架次運－８遠程干擾機。（ｊｔ）

