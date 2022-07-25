【大國博弈】英國引用國防法禁止曼徹斯特大學向中企出售視覺技術

《經濟通通訊社２５日專訊》英國政府首度引用國防安全法，禁止曼徹斯特大學向一間中國

企業，出售與視覺傳感科技有關的知識產權。中國駐英國大使館回應指，維護國家安全要秉持公

正、透明，不能採取歧視性做法，又指任何對國家安全審查的濫用，都會損害英國的投資環境和

長遠利益。

英國商務大臣關浩霆指，有關技術有被用作建立國防或科技能力的潛在可能，或會對英國的

國家安全構成威脅。曼徹斯特大學表示，會遵守當局的決定。



＊傳被禁售的技術或用於軍用無人機和導彈＊



早前據《泰晤士報》報道，英國政府認為是次被禁出售的技術有可能被用於軍用無人機和導

彈之上。報道指，曼徹斯特大學與北京無限視覺科技有限公司早前簽署一項協議，將２種先進視

覺處理技術「Ｓｃａｍｐ－５」與「Ｓｃａｍｐ－７」授權該公司開發、測試、製造、使用和銷

售許可產品。

報道引述曼徹斯特大學網頁介紹，這些傳感器不會輸出影像，而是會「高速且低能耗地」自

動計算，可應用於「機械人、ＶＲ（虛擬現實）、自動汽車、玩具（與）偵察」上的「新型內載

視覺應用」。

今年英國商業、能源和產業戰略大臣夸騰（Ｋｗａｓｉ Ｋｗａｒｔｅｎｇ）已對荷蘭安世

半導體（Ｎｅｘｐｅｒｉａ）收購英國新港晶圓廠（Ｎｅｗｐｏｒｔ Ｗａｆｅｒ

Ｆａｂｒｉｃａｔｉｏｎｓ）展開國家安全調查。安世半導體實際持有者是Ａ股上市公司聞泰科

技（滬：６００７４５）。（ｊｔ）

