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25/07/2022 09:08

【大國博弈】英國引用國防法禁止曼徹斯特大學向中企出售視覺技術

　　《經濟通通訊社２５日專訊》英國政府首度引用國防安全法，禁止曼徹斯特大學向一間中國
企業，出售與視覺傳感科技有關的知識產權。中國駐英國大使館回應指，維護國家安全要秉持公
正、透明，不能採取歧視性做法，又指任何對國家安全審查的濫用，都會損害英國的投資環境和
長遠利益。
　　英國商務大臣關浩霆指，有關技術有被用作建立國防或科技能力的潛在可能，或會對英國的
國家安全構成威脅。曼徹斯特大學表示，會遵守當局的決定。
　
＊傳被禁售的技術或用於軍用無人機和導彈＊
　
　　早前據《泰晤士報》報道，英國政府認為是次被禁出售的技術有可能被用於軍用無人機和導
彈之上。報道指，曼徹斯特大學與北京無限視覺科技有限公司早前簽署一項協議，將２種先進視
覺處理技術「Ｓｃａｍｐ－５」與「Ｓｃａｍｐ－７」授權該公司開發、測試、製造、使用和銷
售許可產品。
　　報道引述曼徹斯特大學網頁介紹，這些傳感器不會輸出影像，而是會「高速且低能耗地」自
動計算，可應用於「機械人、ＶＲ（虛擬現實）、自動汽車、玩具（與）偵察」上的「新型內載
視覺應用」。
　　今年英國商業、能源和產業戰略大臣夸騰（Ｋｗａｓｉ　Ｋｗａｒｔｅｎｇ）已對荷蘭安世
半導體（Ｎｅｘｐｅｒｉａ）收購英國新港晶圓廠（Ｎｅｗｐｏｒｔ　Ｗａｆｅｒ　
Ｆａｂｒｉｃａｔｉｏｎｓ）展開國家安全調查。安世半導體實際持有者是Ａ股上市公司聞泰科
技（滬：６００７４５）。（ｊｔ）

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