【大國博弈】ＦＢＩ懷疑華為設備能擾亂國防機密，官媒：非常無知

《經濟通通訊社２５日專訊》據美國《有線新聞網絡》（ＣＮＮ）報道，聯邦調查局

（ＦＢＩ）的調查發現，中方過去最少五年，積極在美國關鍵基礎設施附近購買土地，意圖以興

建旅遊設施為名，實為收集情報，而中國電訊設備製造商華為亦在部分美軍設施附近，設立手機

信號塔，認為有關設備有能力攔截或干擾國防機密通訊，包括負責核武的美國戰略司令部。

聯邦調查局長克里斯托弗雷未有回應報道，只表示正調查約２０００宗與中國政府有關的案

件，形容中國擁有龐大的黑客網絡，盜取機密的情況比其他國家更嚴重。

華為否認指控，強調在美國設立的通訊設備都已獲審批，並只能用作商業用途，公司的網路

安全，一直維持良好紀錄，從未捲入任何惡意網路安全事件。



＊官媒引述專家回應：ＦＢＩ的調查是非常無知的假設＊



據中國官媒《環球時報》引述專業人士表示，ＦＢＩ有關指責誇大其詞，華為僅是設備提供

方，運營則由當地運營商負責，除非與當地運營商合作，否則根本無法攔截和竊取美國信息，尤

其是美國軍方信息。

通信行業資深專家項立剛表示，美媒報道中的調查是一種非常無知的假設。他表示，如果設

備可以進行信息傳輸的假設成立，那麼所有設備都具備這種能力，比如中國所使用的蘋果手機、

微軟系統、英特爾芯片，它們是不是也在搜集中國的相關信息並傳遞給美國政府呢？（ｊｔ）

