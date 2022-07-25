【上海特寫】疫情衝擊消費，上海商場空置率升，短期仍承壓

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２５日上海專電》為應對傳播力較強的新冠奧米克戎變異株

，上海在今年４月、５月實施了嚴格的封控措施，人們足不出戶、商店關門、交通停運，對消費

市場造成嚴重打擊。整個二季度，上海社會消費品零售額同比下降２８﹒６％，導致一批現金流

不充裕的實體零售店關門歇業，進而令商場空置率上升，租金下跌。

據仲量聯行統計，受疫情影響，二季度上海零售物業淨吸納量錄得負１７﹒２７萬平方米。

一些實體店鋪因現金流問題而閉店退租，這一現象在餐飲、體驗娛樂和兒童教育類租戶中較常見

，且在非核心商圈尤為明顯。二季度，核心商圈的空置率環比上升０﹒７個百分點至９﹒７％；

非核心商圈空置率由９﹒２％上升至１０％。不過值得一提的是，核心與非核心地區的空置率水

平尚未達到２０２０年二季度時的高位，顯示當前的實體零售店較２０２０年時更具韌性。

同時，二季度上海未有新商業地產項目入市，大部分新項目的建設施工和租賃進度受疫情影

響有不同程度延期。空置率上升和租賃勢頭放緩導致二季度上海商場平均租金下降。核心商圈首

層租金環比下降２％；非核心商圈由於餐飲和體驗業態租戶偏多，受疫情影響相對較大，租金環

比下降２﹒９％。

另外，大型商場的表現也和實體店的命運緊緊相連。上海龍頭百貨公司百聯股份發布的業績

預告顯示，今年二季度公司歸母淨利潤由盈轉虧２﹒８９億元至２﹒６５億元。百聯在疫情期間

對租戶實施了６個月免租政策，初步測算，免租政策對百聯股份２０２２年營業收入的影響約為

３﹒３１億元，對２０２２年的歸母淨利潤的影響約為２﹒１５億元。



＊品牌撤櫃嚴重，客流恢復不明朗＊



戴德梁行華東區商業地產部主管魏建歷對《經濟通通訊社》表示，觀察到今年在市級核心商

圈和區域型的購物中心都有品牌撤櫃的情況，後者要比前者相對嚴重。這次近２個月的靜默給上

海整體經濟發展帶來了不確定性，在這樣的大環境之下，人們降低了對未來收入的預期，因此也

會緊縮支出；作為消費主體的年輕人也在一定程度上改變了自身的消費觀念，意識到了儲蓄的重

要性。再加上目前上海公眾場所依舊要求７２小時的核酸，而且每個店鋪進店都需要掃描場所碼

；另外，零星的疫情不斷在發生，所以對於商場的客流恢復都會產生負面的影響。總體來看，目

前市場的情況依舊處在觀望和不明朗狀態。

對於下半年的市場情況，第一太平戴維斯在最新公布的報告中指出，今年下半年有４個項目

即將入市，總建築面積約２６﹒６萬平方米。隨著餐飲及娛樂業態陸續於７月開放，整體市場逐

漸回歸常態。但在謹防疫情反復的背景下，市場租金及入駐率表現在短期內仍將承壓。

