【人行操作】人行５０億逆回購利率持平，淨回籠７０億元

《經濟通通訊社２５日專訊》為維護銀行體系流動性合理充裕，人民銀行今日進行５０億元

（人民幣．下同）７天期逆回購操作，中標利率持平２﹒１０％。今日有１２０億元逆回購到期

，當日實現淨回籠７０億元。

本周共有２８０億元７天期逆回購到期，周一有１２０億元逆回購到期，周二到期規模縮減

至７０億元，周三至周五，每日均有３０億元逆回購到期。（ｃａ）

