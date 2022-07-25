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25/07/2022 10:22

【新冠疫苗】何栢良冀政府回歸科學主動建議院友接種復必泰疫苗

　　《經濟通通訊社２５日專訊》政府今日起邀請外展團隊，每周最少一次到院舍提供外展接種
服務，希望提升院舍疫苗接種率。港大感染及傳染病中心總監何栢良在電台節目上表示，現時外
展服務可提供復必泰疫苗接種，而復必泰對長者防重症的效果較好，希望政府回歸科學，主動建
議院友接種復必泰疫苗。
　　他又指，近期只有不足一半適合服用抗病毒藥物的確診長者獲處方藥物，建議當局更積極處
方藥物，預防長者重症。（ｃｌ）

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