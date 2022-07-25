【新冠肺炎】一百輛的士今起為抵港人士提供自費檢疫酒店接載服務

《經濟通通訊社２５日專訊》隨著從外地抵港人數增多，由香港國際機場前往指定檢疫酒店

的點對點交通服務需求亦有所上升。政府發言人今日表示，政府已提升現有的免費點對點交通服

務，並新增自費點對點交通服務，供抵港人士選用，以期縮短由機場前往指定檢疫酒店的時間。



＊自費指定檢疫酒店的士服務朝八至凌晨兩點＊



經運輸及物流局協調，的士業界以試辦形式安排一百輛的士由今日起為抵港人士提供由機場

前往指定檢疫酒店的接載服務。乘客須自費使用指定檢疫酒店的士服務，按表繳付車費及其他適

用的附加費，例如隧道及行李費。指定檢疫酒店的士的服務時間為每日早上８時至翌日凌晨２時

。如抵港人士有意自費乘搭的士前往檢疫酒店，可在完成入境手續及認領行李後，通知入境大堂

的工作人員，並按指示前往乘搭指定檢疫酒店的士的位置候車及上車。

指定檢疫酒店的士只會接載抵港人士由機場前往指定檢疫酒店，不會接載乘客往其他地方或

接載其他乘客。有關的士會在車身顯眼位置張貼特定標記，以供市民識別。



＊免費指定交通服務路線增至１８條＊



同時，醫務衞生局已要求指定交通服務營運商按指定檢疫酒店的數目及分布、抵港人士的數

量等，適當調整專車服務的班次和路線，提升運送率。由於指定檢疫酒店的數目在過去４個月倍

增至接近７０間，醫務衞生局自７月初開始，已將由機場前往指定檢疫酒店的免費指定交通服務

路線增加至１８條，每條路線途經３－５間酒店不等，各個車程均不會超過兩小時。



＊自費指定檢疫酒店貴賓專車服務＊



另外，現時約有十間指定檢疫酒店安排自費的貴賓專車服務。來港人士可提前向其酒店查詢

。

發言人表示，政府會繼續密切監察接載機場抵港人士前往指定檢疫酒店的點對點交通服務的

運作情況，並會因應實際情況和需求，適時調整服務。抵港人士可以因應個人需要，選乘免費專

車，或自費乘搭的士或貴賓專車前往指定檢疫酒店。（ｃｌ）

