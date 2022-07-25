【外圍經濟】供應緊張及經濟衰退憂慮，油價連跌三周後反彈

《經濟通通訊社２５日專訊》投資者權衡原油供應仍呈緊張跡象，以及對經濟放緩的擔憂，
油價在本周初上漲。
ＷＴＩ原油期貨在上周五連續三周下跌後升至每桶９５美元以上。近期的波動對期油造成了
衝擊，其特點是劇烈波動和流動性低。為了應對飆升的通脹，聯儲局預計本周將會再次大幅加息
，加劇了市場對需求的擔憂。
儘管期油價格已經回吐了２月下旬大部分漲幅，但油價自今年以來仍然上漲了大約２５％。
（ｒｃ）
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