【企業盈喜】首鋼資源（００６３９）料中期盈利增最少１﹒２倍

《經濟通通訊社２５日專訊》首鋼資源（００６３９）公布，預期截至６月３０日止中期盈
利不少於１５億元，比去年同期增加至少１﹒２４倍。
該集團指，純利上升主因上半年內地煤炭市場需求持續強勁，期內主要產品精焦煤的平均標
桿市場價格同比大幅上漲約８８％；自產精焦煤銷量同比增加約１３％，以及持續管控成本費用
。
該集團預期於８月底前公布業績。（ｗｈ）
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