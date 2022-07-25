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25/07/2022 07:53

【企業盈警】東江集團控股（０２２８３）料中期盈利跌５０％

　　《經濟通通訊社２５日專訊》東江集團控股（０２２８３）公布，預期截至６月３０日止中
期盈利按年跌約５０％。
　　該集團指，純利下跌主因疫情持續及國際形勢變化影響供應鏈運作、半導體供應與客戶生產
計劃，使期內產品付運數量下跌，以及期內客戶訂單調動頻繁及自費模具成本增加而導致生產效
益及毛利率下降。
　　該集團預期於８月底公布業績。（ｗｈ）

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