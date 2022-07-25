【企業盈警】香港資源（０２８８２）料全年虧損最少５０００萬元

《經濟通通訊社２５日專訊》香港資源控股（０２８８２）公布，預期截至６月３０日止年

度虧損不少於５０００萬元，比去年度虧損約１５００萬元有所擴大。

該集團指，虧損上升主因由去年度匯兌收益轉為匯兌虧損，以及提早贖回可換股債券之虧損

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該集團預期於９月底前公布業績。（ｗｈ）

