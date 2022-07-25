【恒大困局】中國恒大商售資產予恒大物業，抵銷１３４億人幣債

《經濟通通訊社２５日專訊》中國恒大（０３３３３）和附屬公司恒大物業（０６６６６）

分別公布，發現恒大物業約１３４億元（人民幣．下同）存款，為第三方提供質押保證金，被相

關銀行強制執行一事，該質押貸款透過第三方劃轉回流至中國恒大，雙方正商討償還方案，主要

由中國恒大轉讓資產予恒大物業抵銷相關款項。

根據各自獨立調查委員會初步獨立調查所得，該質押涉及恒大物業提出的３組存單質押，分

別涉及２０億元和２７億元的存單質押擔保均因借款方未能到期還款而於去年９月期間被強制執

行；涉及８７億元的存單質押擔保到期因借款方未能到期還款，而於去年１１月及１２月期間被

劃轉及強制執行。兩間公司各自表示，有鑑於有關初步獨立調查所得資訊，將考慮委任內控顧問

對其內控及風險管理系統作全面評估。



＊兩公司要求涉事人士辭任職務＊



恒大物業指，根據初步調查資料，執行董事甄立濤、趙長龍及安麗紅涉及有關安排。為保證

風險控制及內控改進，董事會決議要求有關董事辭任執行董事職務。

中國恒大指，根據初步調查資料，執行董事夏海鈞及潘大榮，以及子公司恒大集團有限公司

執行總裁柯鵬參與有關安排，董事會決議要求有關人士辭任該集團職務。（ｗｈ）

