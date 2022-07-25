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25/07/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入１６﹒３億人幣，買特步沽藥明

　　《經濟通通訊社２５日專訊》上周五（２２日）恒指高開１４２點，報２０７１７點。最高
升２１３點報２０７８８點，最低跌６０點報２０５１３點。恒指收報２０６０９點，升３４點
或０﹒１７％。
　　按額度計算，北水全日淨流入１６﹒３億元人民幣，減少１１﹒１％。北水淨買入最多的個
股依次是特步國際（０１３６８）、騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）；淨賣出最
多的依次是藥明生物（０２２６９）、中國移動（００９４１）、比亞迪股份（０１２１１）。
　　主板成交８５１﹒４８億元減少１６﹒２％。其中港股通成交１７２﹒６億元，佔總成交
２０﹒３％。
　
＊特步控股股東折讓配售８千萬股＊　
　
　　特步國際獲控股股東群成投資知會，其已與配售代理摩根大通及瑞銀訂立二級大宗交易協議
，合共配售公司８０００萬股，佔公司已發行股本總額約３﹒０４％，每股作價１２﹒７元，比
昨日收市價折讓１８﹒５％，涉資１０﹒１６億元。目前預期配售事項將於７月２６日落實完成

　　特步國際跌４﹒７６％報１３﹒２２元，北水淨買入４﹒３億元；騰訊控股跌０﹒６％報
３３２元，北水淨買入３﹒５億元；美團升０﹒６８％報１９１﹒７元，北水淨買入１﹒２億元

　　藥明生物升１﹒７４％報８１﹒８５元，北水淨賣出３﹒１億元；中國移動跌０﹒３％報
４９﹒９元，北水淨賣出２﹒４億元；比亞迪股份升０﹒３５％報２８５﹒４元，北水淨賣出１
億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　特步國際　　　（０１３６８）　　　　　　４﹒３１
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　　３﹒４９
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　　１﹒１８
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　１﹒０３
　　快手　　　　　（０１０２４）　　　　　　０﹒８２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　藥明生物　　（０２２６９）　　　　　－３﹒１０
　　中國移動　　（００９４１）　　　　　－２﹒４４
　　比亞迪股份　（０１２１１）　　　　　－１﹒０５
　　理想汽車　　（０２０１５）　　　　　－１﹒０２
　　兗礦能源　　（０１１７１）　　　　　－０﹒９１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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