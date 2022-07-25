【北水炒Ｄ乜】淨流入１６﹒３億人幣，買特步沽藥明

《經濟通通訊社２５日專訊》上周五（２２日）恒指高開１４２點，報２０７１７點。最高

升２１３點報２０７８８點，最低跌６０點報２０５１３點。恒指收報２０６０９點，升３４點

或０﹒１７％。

按額度計算，北水全日淨流入１６﹒３億元人民幣，減少１１﹒１％。北水淨買入最多的個

股依次是特步國際（０１３６８）、騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）；淨賣出最

多的依次是藥明生物（０２２６９）、中國移動（００９４１）、比亞迪股份（０１２１１）。

主板成交８５１﹒４８億元減少１６﹒２％。其中港股通成交１７２﹒６億元，佔總成交

２０﹒３％。



＊特步控股股東折讓配售８千萬股＊



特步國際獲控股股東群成投資知會，其已與配售代理摩根大通及瑞銀訂立二級大宗交易協議

，合共配售公司８０００萬股，佔公司已發行股本總額約３﹒０４％，每股作價１２﹒７元，比

昨日收市價折讓１８﹒５％，涉資１０﹒１６億元。目前預期配售事項將於７月２６日落實完成

。

特步國際跌４﹒７６％報１３﹒２２元，北水淨買入４﹒３億元；騰訊控股跌０﹒６％報

３３２元，北水淨買入３﹒５億元；美團升０﹒６８％報１９１﹒７元，北水淨買入１﹒２億元

。

藥明生物升１﹒７４％報８１﹒８５元，北水淨賣出３﹒１億元；中國移動跌０﹒３％報

４９﹒９元，北水淨賣出２﹒４億元；比亞迪股份升０﹒３５％報２８５﹒４元，北水淨賣出１

億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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特步國際 （０１３６８） ４﹒３１

騰訊控股 （００７００） ３﹒４９

美團 （０３６９０） １﹒１８

中國海洋石油 （００８８３） １﹒０３

快手 （０１０２４） ０﹒８２

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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藥明生物 （０２２６９） －３﹒１０

中國移動 （００９４１） －２﹒４４

比亞迪股份 （０１２１１） －１﹒０５

理想汽車 （０２０１５） －１﹒０２

兗礦能源 （０１１７１） －０﹒９１

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