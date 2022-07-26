【企業盈警】中國信達（０１３５９）料上半年少賺３０％至３５％

《經濟通通訊社２６日專訊》中國信達（０１３５９）預期截至今年６月３０日止六個月期

間歸屬於公司股東淨利潤按年下降約３０％至３５％，主要原因是受到宏觀經濟形勢和市場環境

變化的影響，公司持有的部分以攤餘成本計量的金融資產質量承受較大壓力，增加計提信用風險

撥備。

該公司預期８月底之前刊發中期業績。（ｍｈ）

