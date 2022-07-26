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即市新聞

26/07/2022 08:32

【企業盈警】Ｈ＆Ｈ（０１１１２）料半年純利下跌２５％至３５％

　　《經濟通通訊社２６日專訊》Ｈ＆Ｈ（０１１１２）預期截至今年６月底止六個月集團半年
經調整可比純利按年下跌２５％至３５％之間，主要是由於與收購Ｚｅｓｔｙ　Ｐａｗｓ有關本
金額為５﹒５億美元銀行貸款的融資成本增加所致。儘管於截至２０２１年６月底止六個月確認
重大非現金匯兌虧損及非現金公允價值虧損，惟預期今年上半年下降介乎５至１５％，較經調整
可比純利的跌幅為低，主要由於錄得非現金匯兌收益，由集團內部貸款重估所產生；及非現金收
益，主要由現有ＮｅｗＨ投資及集團長期債務的對沖工具的公允價值變動所產生。
　
＊半年ＥＢＩＴＤＡ低單位數跌幅＊
　
　　該集團預期半年經調整可比ＥＢＩＴＤＡ（扣除利息、所得稅開支、折舊及攤銷前盈利）錄
得低單位數跌幅，ＥＢＩＴＤＡ率將維持在中至高雙位數的穩健水平。
　　今年上半年，經計及來自Ｚｅｓｔｙ　Ｐａｗｓ的收入貢獻，該集團按呈報基準實現高單位
數水平的收入增長。按同類比較基準，集團的收入較去年同期錄得約中單位數水平的增長。
　　該集團預期上半年嬰幼兒配方奶粉銷售額錄得低單位數跌幅。益生菌補充品銷售額重拾長遠
升軌，上半年實現中單位數水平的增長。其他嬰幼兒產品的銷售額按年錄得雙位數水平的跌幅，
原因為該類別的重點由增加銷量轉為提升盈利能力。成人營養及護理用品分部仍實現雙位數水平
的增長。寵物營養及護理用品分部按同類比較基準，實現可觀的雙位數水平的增長。
　　截至今年６月底，集團維持穩健的流動資金狀況，現金結餘為２１億元人幣。
　　該公司將於８月２９日公布中期業績。（ｍｈ）

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