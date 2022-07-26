【國際要聞】拜登表示美國不會經濟衰退，新冠康復良好將結束隔離

《經濟通通訊社２６日專訊》感染新冠病毒的美國總統拜登當地時間周一（２５日）表示，

美國不會陷入經濟衰退，將從快速增長轉向穩定增長。對於即將公布的該國ＧＤＰ數據，他認為

可能會有所下降，但強調美國失業率低。

拜登還表示目前感覺很好，只是聲音稍微沙啞及些許鼻塞，預計到本周末將結束自我隔離。

（ｊｆ）

