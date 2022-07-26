【虛幣世界】市場關注聯儲局議息，加密貨幣普遍下挫

《經濟通通訊社２６日專訊》市場關注聯儲局議息，普遍預計加息四分三厘，隔晚美股三大

指數升跌不一，而加密貨幣則普遍下挫，其中比特幣跌至２１０００美元水平，以太幣升穿

１５００美元後失守，其他主要的山寨幣也出現了虧損，ＡＶＡＸ和ＭＡＴＩＣ一度下跌超過

１０％。

Ｏａｎｄａ美洲高級分析師Ｅｄｗａｒｄ Ｍｏｙａ表示，加密貨幣普遍走弱，因為投資者

等待聯儲局的決定，該決定可能會以加息四分三厘，並重申對抗通脹的承諾；但不斷加劇的地緣

政治緊張局勢可能會為美元提供一些潛在的支撐，這可能會拖累風險偏好，從而給加密貨幣帶來

壓力。

據《經濟通》數據顯示，比特幣現報２１０５１﹒７８元（美元．下同），跌１﹒２１％

（２４小時比較．下同）；以太幣現報１４２８﹒３０元，跌０﹒８７％；艾達幣報

０﹒４６７６元，跌１﹒６０％；瑞波幣報０﹒３３３５元，跌０﹒８０％。（ｕｌ）



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