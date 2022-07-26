【譚新強專訪】美元霸權穩如泰山，２０２４年總統選戰勢精彩

《經濟通通訊社記者俞瑾２６日報道》美聯儲公開市場委員會周四（２８日）再加息７５基

點幾板上釘釘，ＩＭＦ預告將再度大幅削減全球增長預測。面對不確定性無所不在，如何「做投

資」？抑或只宜「食花生」？

中環資產投資行政總裁譚新強接受《經濟通通訊社》專訪時預期，全球金融市場、實體經濟

大機會呈Ｌ形；除非兩個因素干擾，通脹料於不久將來見頂。他並相信，美元霸權穩如泰山，而

２０２４年美國總統大選將相當精彩。



＊勿指望聯儲即刻救市，熊市恐有排捱＊



歐美６月通脹「坐８超９」，繼歐洲央行上周啟動逾十年來首次加息後，聯儲本周勢再加息

７５基點；美銀調查就顯示，全球「芬佬」已將股票配置降至２００８年金融海嘯時水平。不過

，市場近日似現「炒減息」風向，熊市是否曙光已現？

譚新強指出，今次情況較過往複雜，因歐美央行正雙雙進入ＱＴ（緊縮），不可以再用量寬

（ＱＥ）來救經濟或市場。「如果美元太強，或者如果美國經濟不好，會否引發另一次全球金融

危機或新興市場危機？都有此可能性。」總體而言，全球金融市場、實體經濟「今次更大機會是

Ｌ型，而不是Ｖ型」，勿指望美聯儲如疫情之初那樣即刻印錢減息救市，暗示熊市未到終點。



＊人口老化長遠推低通脹，兩因素例外＊



對於通脹，他認為未來數月將持續高企，但有望在不久將來見頂。一大原因在於，現時的能

源、食物短缺都與俄烏戰爭及疫情影響供給端有關；更長遠看，ＯＥＣＤ國家、中國都面臨人口

老化，從日本過去３０年的經驗看，此將嚴重影響需求端，進而平衡通脹和推低息口。

當然，倘若西方強行推行與中國脫勾，將生產線外遷，或製造新的通脹壓力；此外，另一

可能推高通脹的因素就是「綠色革命」，因現時無論中國還是西方設計的環保機制如碳稅、碳

交易等，都無法真正將污染成本完全轉嫁高排放企業，而是繼續不公平地由新能源企業承擔。

他舉例指，太陽能發電屬於綠色革命，政府推動平價上網令其發電成本甚至低於煤電，「這

並不足夠，因為夜晚沒有太陽光，還要加上儲能」，變相增加了「綠色革命」的成本。



＊遊美遍見疫情傷痕，惟看好短期美債＊



美國２年╱１０年期國債收益率持續倒掛，５年╱３０年期近日亦加入倒掛行列，反映市場

對衰退的擔憂日深。一周多前剛結束北美之行的譚新強就表示，在當地的確見到兩年多來的疫情

傷痕－－紐約人頭湧湧，但多了露宿者、街頭飄盪大麻味；三藩市入夜冷清，星巴克或餐廳幾乎

傍晚至七八點就歇業；洛杉磯的荷里活星光大道則見不少吉鋪。

儘管美國貧富懸殊加劇、人均壽命下跌、政治兩極分化、治疫政策失敗……，「她有她的問

題，但美國是否接近崩潰？絕對不是」，「如果問任何一個美國人對他們國家的長遠制度，或繼

續作為超級強國的信心，可以說是近百分百。」

他解釋，美國有豐富天然資源、漫長海岸線、宜人溫帶氣候等優勢；人口密度只是中國的四

分一，有大把空間接收大量移民。除了天然優勢，其還雲集全世界逾半的最優秀大學，像一塊「

磁石」吸引菁英，「如此多菁英前往美國，這對全世界的貿易、結盟、外交都有好大幫助」，再

加上絕對的傳媒控制、人民幣國際化進程緩慢，他強調「美元霸權穩如泰山」，「中國民粹好多

認為美國負債率已升至負擔不起，美元就要崩潰，Ｉ ｄｏｎ＇ｔ ｔｈｉｎｋ ｓｏ」。

美、英、加、歐、澳等央行齊進入緊縮周期，面對不確定性如何考慮投資？他就認為，美國

短期國債、美國政府抵押債券、ＡＡＡ級優質企業債券是不差的選擇，「如果個人投資者，無論

是買三個月期美債，還是一兩年期，都是好肯定的回報。」



＊年輕政客崛起，下屆總統或非特拜鬥＊



如何看美國１１月中期選舉？譚新強表示，按美國選舉歷史上的鍾擺效應和拜登的最新民望

看，民主黨屆時一定有損失；特別是現時美國通脹高企，就算部分選民因墮胎、槍管等議題支持

民主黨，但最後仍會「跟隨錢包」，故有可能參議院、眾議院的控制權雙雙易主至共和黨手中。

如果真的如此，拜登將淪為「跛腳鴨」，現時仍懸而未決的如「Ｂｕｉｌｄ

Ａｍｅｒｉｃａ Ｂｅｔｔｅｒ Ａｃｔ」，若１１月前仍通過不了，之後恐更難過關。

至於２０２４年總統大選，前總統特朗普近日表示「已決定」是否參選，答案或於９月揭盅

；前國務卿蓬佩奧近日亦稱有意參選。譚新強就指，就算特朗普真的參選，以現時美國國會就去

年國會山莊暴動的調查，和他２０２４年已屆７８歲，共和黨都未必會支持他。

相反，他近日留意到下一代年輕政客正在崛起，包括民主黨陣營有加州州長Ｇａｖｉｎ

Ｎｅｗｓｏｍ，共和黨陣營則有佛州州長Ｒｏｎ ＤｅＳａｎｔｉｓ。前者近日就在佛州播放政

治廣告「挑機」；後者就畢業自耶魯、哈佛，並在海軍服役派駐伊拉克，「充滿野心」。更具花

生指數的是，Ｇａｖｉｎ Ｎｅｗｓｏｍ的前妻Ｋｉｍｂｅｒｌｙ Ｇｕｉｌｆｏｙｌｅ更是特

朗普之子Ｄｏｎａｌｄ Ｔｒｕｍｐ Ｊｒ﹒ 的未婚妻，「前妻屆時會否有醜聞爆料、指控，

暫時不知道，但２０２４年的選舉會好精彩。」

