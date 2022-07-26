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26/07/2022 17:47

【北水炒Ｄ乜】淨流入２１﹒９億人幣，買中海外沽舜宇

　　《經濟通通訊社２６日專訊》今日恒指高開１１３點，報２０６７６點。最高升３８９點報
２０９５２點，最低升６８點報２０６３１點。恒指收報２０９０５點，升３４２點或
１﹒６７％。
　　按額度計算，北水全日淨流入２１﹒９億元人民幣，增加６７﹒６％。北水淨買入最多的個
股依次是中國海外發展（００６８８）、騰訊控股（００７００）、快手（０１０２４）；淨賣
出最多的依次是舜宇光學科技（０２３８２）、比亞迪股份（０１２１１）、建設銀行
（００９３９）。
　　主板成交９６５﹒３８億元增加８％。其中港股通成交１８８﹒６億元，佔總成交
１９﹒５％。
　　
＊內地設房地產基金助房企＊
　　
　　外媒報道，國務院已於上周批准設立房地產基金的計劃，基金規模最高可達３０００億元人
民幣，將用於支持１２家出險房企和部分地方政府新近選定的其他房企，消息刺激內房板塊向好

　　不過大行花旗有分析師發表報告，直指房地產基金不足以從根本上化解中資房地產企業的違
約風險，因為成立基金的目的是為了促進預售屋交付，防止爛尾樓風險愈鬧愈大。報告認為基金
亦有其局限，因基金首期規模較小，可能需要一段時間才能擴大，且融資支持對象僅限於被選定
的開發商。
　　中國海外發展升３﹒６４％報２２﹒７５元，北水淨買入４﹒１億元；騰訊控股升
０﹒９２％報３２９﹒４元，北水淨買入３﹒４億元；快手升１﹒６２％報８４﹒６５元，北水
淨買入１﹒９億元。
　　舜宇光學科技跌０﹒０９％報１０７﹒３元，北水淨賣出１﹒８億元；比亞迪股份升
１﹒８３％報２８９元，北水淨賣出１﹒７億元；建設銀行升０﹒２％報５﹒０２元，北水淨賣
出１﹒３億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國海外發展　（００６８８）　　　　　　４﹒１１
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　　３﹒３７
　　快手　　　　　（０１０２４）　　　　　　１﹒８７
　　復星醫藥　　　（０２１９６）　　　　　　１﹒４８
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　　１﹒２１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　舜宇光學科技　（０２３８２）　　　　　－１﹒７７
　　比亞迪股份　　（０１２１１）　　　　　－１﹒７１
　　建設銀行　　　（００９３９）　　　　　－１﹒２６
　　新東方在綫　　（０１７９７）　　　　　－０﹒６１
　　香港交易所　　（００３８８）　　　　　－０﹒２５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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