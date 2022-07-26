【北水炒Ｄ乜】淨流入２１﹒９億人幣，買中海外沽舜宇

《經濟通通訊社２６日專訊》今日恒指高開１１３點，報２０６７６點。最高升３８９點報

２０９５２點，最低升６８點報２０６３１點。恒指收報２０９０５點，升３４２點或

１﹒６７％。

按額度計算，北水全日淨流入２１﹒９億元人民幣，增加６７﹒６％。北水淨買入最多的個

股依次是中國海外發展（００６８８）、騰訊控股（００７００）、快手（０１０２４）；淨賣

出最多的依次是舜宇光學科技（０２３８２）、比亞迪股份（０１２１１）、建設銀行

（００９３９）。

主板成交９６５﹒３８億元增加８％。其中港股通成交１８８﹒６億元，佔總成交

１９﹒５％。



＊內地設房地產基金助房企＊



外媒報道，國務院已於上周批准設立房地產基金的計劃，基金規模最高可達３０００億元人

民幣，將用於支持１２家出險房企和部分地方政府新近選定的其他房企，消息刺激內房板塊向好

。

不過大行花旗有分析師發表報告，直指房地產基金不足以從根本上化解中資房地產企業的違

約風險，因為成立基金的目的是為了促進預售屋交付，防止爛尾樓風險愈鬧愈大。報告認為基金

亦有其局限，因基金首期規模較小，可能需要一段時間才能擴大，且融資支持對象僅限於被選定

的開發商。

中國海外發展升３﹒６４％報２２﹒７５元，北水淨買入４﹒１億元；騰訊控股升

０﹒９２％報３２９﹒４元，北水淨買入３﹒４億元；快手升１﹒６２％報８４﹒６５元，北水

淨買入１﹒９億元。

舜宇光學科技跌０﹒０９％報１０７﹒３元，北水淨賣出１﹒８億元；比亞迪股份升

１﹒８３％報２８９元，北水淨賣出１﹒７億元；建設銀行升０﹒２％報５﹒０２元，北水淨賣

出１﹒３億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中國海外發展 （００６８８） ４﹒１１

騰訊控股 （００７００） ３﹒３７

快手 （０１０２４） １﹒８７

復星醫藥 （０２１９６） １﹒４８

美團 （０３６９０） １﹒２１

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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舜宇光學科技 （０２３８２） －１﹒７７

比亞迪股份 （０１２１１） －１﹒７１

建設銀行 （００９３９） －１﹒２６

新東方在綫 （０１７９７） －０﹒６１

香港交易所 （００３８８） －０﹒２５

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