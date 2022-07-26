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26/07/2022 17:20

【夜期時段】即月期指最新報２０８７２點，跌１５點，低水３４點

　　《經濟通通訊社２６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０８９２點，升５點，低水１４
點，最新報２０８７２點，跌１５點，低水３４點，合約成交１９０張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報７１７８點，升２點，低水７點，最新報７１７２點，跌４
點，低水１３點，合約成交１８０７張。

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