【新冠肺炎】傳「紅黃碼」最快８月初推行，初期「５＋２」檢疫

《經濟通通訊社２６日專訊》消息指，政府擬推出安心出行「紅黃碼」制度，最快在８月初

推行。境外抵港人士檢疫日數初時可減至「５＋２」，即５日酒店檢疫加２日家居隔離，或是「

４＋３」，目前未有最終定案。

據悉，目前較保守方案是採取「５＋２」安排，但「４＋３」的可能性仍未排除，目前未有

最終定案，政府會按照疫情發展及科學數據再作微調。（ｂｉ）

