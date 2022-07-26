【企業盈喜】中國澱粉料中期除稅前溢利按年增長不少於１倍

《經濟通通訊社２６日專訊》中國澱粉（０３８３８）公布，截至今年６月３０日止六個月
，預期錄得除稅前溢利較去年同期顯著增長不少於１００％。
主要由於以下因素所致：各種產品（尤其是賴氨酸產品）的市場需求旺盛；集團部分產品於
該期間的售價上漲，彌補了集團因預期商品供應短缺而增加的原材料成本；及由於集團使用更多
自動化生產機器，故集團於該期間的生產成本有所降低。（ｂｎ）
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