【企業盈喜】中國澱粉料中期除稅前溢利按年增長不少於１倍

《經濟通通訊社２６日專訊》中國澱粉（０３８３８）公布，截至今年６月３０日止六個月

，預期錄得除稅前溢利較去年同期顯著增長不少於１００％。

主要由於以下因素所致：各種產品（尤其是賴氨酸產品）的市場需求旺盛；集團部分產品於

該期間的售價上漲，彌補了集團因預期商品供應短缺而增加的原材料成本；及由於集團使用更多

自動化生產機器，故集團於該期間的生產成本有所降低。（ｂｎ）

