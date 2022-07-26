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26/07/2022 16:18

【ＥＴＦ】港交所鮑海潔：上周南下ＥＴＦ交易量按周增長１０倍

　　《經濟通通訊社２６日專訊》港交所（００３８８）董事總經理暨市場拓展聯席主管鮑海潔
表示，ＥＴＦ納入到滬深港通對於南向投資者及港股市場而言均為里程碑，認為目前被納入的４
隻港股ＥＴＦ的資產管理規模（ＡＵＭ）就佔了整個港股ＥＴＦ市場的三分之一，日均交易量亦
佔近８０％水平，認為被納入的港股ＥＴＦ非常符合內地投資者的偏好。
　　鮑海潔在出席大灣區資本市場論壇時指出，過去一周，南下ＥＴＦ交易量按周增長１０倍，
反映Ｏ愈來愈多的投資者對港股ＥＴＦ有興趣，更有個別產品的南向交易已佔整體日均交易量的
１０％，相較股票通要花４至５年才達到相約的市場規模，認為ＥＴＦ通在短時間就能達到此水
平是非常「可圈可點」。
　　她又指，港股與Ａ股於投資者群體、市場結構、幣種等方面存在一定差異，港股ＥＴＦ管理
費等成本相對較低，同時免除印花稅，認為投資港股ＥＴＦ具有非常大吸引力。此外，第二上市
的股份如阿里巴巴（０９９８８）、京東（０９６１８）、百度（０９８８８）等目前並未納入
港股通，但被納入的ＥＴＦ產品中卻包含相關股份，內地投資者可透過ＥＴＦ投資這些科技股標
的。（ａｃ）
　
　

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