【ＥＴＦ】港交所鮑海潔：上周南下ＥＴＦ交易量按周增長１０倍

《經濟通通訊社２６日專訊》港交所（００３８８）董事總經理暨市場拓展聯席主管鮑海潔

表示，ＥＴＦ納入到滬深港通對於南向投資者及港股市場而言均為里程碑，認為目前被納入的４

隻港股ＥＴＦ的資產管理規模（ＡＵＭ）就佔了整個港股ＥＴＦ市場的三分之一，日均交易量亦

佔近８０％水平，認為被納入的港股ＥＴＦ非常符合內地投資者的偏好。

鮑海潔在出席大灣區資本市場論壇時指出，過去一周，南下ＥＴＦ交易量按周增長１０倍，

反映Ｏ愈來愈多的投資者對港股ＥＴＦ有興趣，更有個別產品的南向交易已佔整體日均交易量的

１０％，相較股票通要花４至５年才達到相約的市場規模，認為ＥＴＦ通在短時間就能達到此水

平是非常「可圈可點」。

她又指，港股與Ａ股於投資者群體、市場結構、幣種等方面存在一定差異，港股ＥＴＦ管理

費等成本相對較低，同時免除印花稅，認為投資港股ＥＴＦ具有非常大吸引力。此外，第二上市

的股份如阿里巴巴（０９９８８）、京東（０９６１８）、百度（０９８８８）等目前並未納入

港股通，但被納入的ＥＴＦ產品中卻包含相關股份，內地投資者可透過ＥＴＦ投資這些科技股標

的。（ａｃ）





