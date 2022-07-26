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26/07/2022 16:45

【企業盈警】盈滙企業（２１９５）料中期純利按年跌約３４％

　　《經濟通通訊社２６日專訊》盈滙企業（０２１９５）發盈警，預期上半年錄得純利不高於
７００萬元，而去年同期的純利則約為１０６０萬元，即按年倒退最少約３４％。
　　集團解釋，預期純利減少乃主要由於香港爆發第五波疫情及近期中國內地爆發疫情，導致建
築材料物流及勞工供應中斷，以及現有項目的工作進度及潛在新項目的招標程序中斷及延誤。
（ａｃ）

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