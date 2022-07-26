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26/07/2022 12:03

【新冠肺炎】消息：抵港人士酒店檢疫縮至３至５日，爭取下月落實

　　《經濟通通訊社２６日專訊》消息指，政府正研究縮短抵港人士酒店檢疫日數由目前７日減
至３日至５日，具體方案及配套仍有待落實，爭取在下月落實。
　
＊旅遊業：能減旅客不便都會歡迎＊
　
　　香港酒店業主聯會經理陳媛妍指，當局今日未有就縮短酒店檢疫期接觸業界，暫時未知具體
方案，相信若部分檢疫日數可改以家居隔離代替，包括「３＋４」或「５＋２」。都能夠減少旅
客不便，業界都會歡迎。
　　香港旅遊促進會總幹事崔定邦就相信，政府要規劃好抵港人士離開檢疫酒店後的配套，例如
如何進行醫學監察，以及在安心出行程式加設「紅、黃碼」等，才能公布新安排。
　
＊梁熙：改為「４＋３」較理想＊
　
　　立法會議員梁熙在電台節目表示，將檢疫酒店時間縮短為「４＋３」，即住４日隔離酒店，
之後配以未來的「黃碼」措施家居檢疫３日，因不少回港人士難訂檢疫酒店，減少入住日數可騰
出房間應付需求。
　　林熙表示，從科學上看無問題，因現時的新冠病毒絕大部分潛伏期為３日，很少在第７日才
發病。他又認為，市民已打３針新冠疫苗的數據較內地更高，亦多市民曾感染病毒，形成免疫屏
障，「４＋３」措施可作為「試驗田」，供內地參考。（ｈｙ）
　

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