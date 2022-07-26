【企業盈喜】英恒科技（１７６０）料中期純利大增不少於１倍以上

《經濟通通訊社２６日專訊》英恒科技（０１７６０）預期，截至今年６月底止中期，純利

按年大增不少於１００％以上。

該集團指，純利增長主要由於期內整體收入預計增加不低於５０％以上，其中新能源汽車電

子解決方案收入的強勁增長按年大幅增加所致。（ｈｙ）

