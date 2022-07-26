【新冠肺炎】本港新增４２７６宗確診，本地個案３９７５宗

《經濟通通訊社２６日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港新增

４２７６宗確診，包括３９７５宗本地個案，當中１５９５宗核酸檢測陽性，２３８０宗快測經

覆檢陽性，另有３０１宗輸入個案，當中１８２宗在機場發現，９２宗在檢疫酒店發現，２７宗

離開檢疫酒店後確診。

輸入個案來自４１個地方，８個地方有１０宗以上輸入個案，包括６６宗來自英國，３５宗

來自美國，２８宗來自泰國。



＊新增６宗死亡個案＊



醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏表示，本港今日新增６宗離世個案，

分別涉３男３女，介乎８４至９７歲，非院舍院友，２位已打３針，３位已打２針，１位無打針

，包括８４歲女患者，曾中風，有腦退化、心臟病，７月１８日在家人不醒人事，送急症室後離

世；９７歲男患者，有血壓高、糖尿病、膽固醇高，７月１２日發燒送往急症室，核酸檢測陽性

，ＣＴ值１３﹒６，當局處方抗病毒藥，其後情況惡化離世；９４歲女患者，有三高，７月１９

日因為發燒、上呼吸道感染送往急症室，昨日不治；８７歲男已打兩針，有糖尿病、腎衰竭，血

壓高，曾中風；８５歲男已打兩針，有腎衰竭、腹膜炎，７月１１日頭暈不適，核酸檢測陽性，

入院後細菌性腹膜炎離世。

另外，醫管局至今在不同設施處方逾３﹒８萬劑新冠口服藥，現時藥物儲備足夠，會為合適

的病人處方有關藥物，雖然大部分患者徵狀輕微，但不應掉以輕心，因為新冠病情惡化較快，可

到７間指定診所，以１８３６１１５支援熱線，可以安排合適患者接受視像診症，完成診症後，

有專人將藥物送上門。



＊新增１間院舍爆疫＊



張竹君表示，新增１間殘疾人士院舍爆疫，涉耀能協會盛康園，１名院友及１名員工確診，

１６名院友須檢疫。（ｈｙ）

